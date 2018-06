Aus unserem Archiv

Die Partie in Gönnersdorf (am Boden Julian Bleis) war eine schmerzhafte Angelegenheit für Mengerschied mit Patrick Kaspar, das 1:3 war eine bittere Niederlage im Abstiegskampf für die Hunsrücker, die weiter sieben Punkte von den Teams vor ihnen trennt. Am Sonntag geht es in Unzenberg gegen Mülheim-Kärlich II.