Aus unserem Archiv

Wieder in Torlaune präsentierte sich der Ahrweiler BC (in Rot) gegen die SG Müden. Almir Porca (im Zweikampf mit Müdens Fabian Röhrig) sorgte beim 6:1-Heimsieg für zwei Treffer. SG-Keeper Florian Bauer musste also sechsmal hinter sich greifen.