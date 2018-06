Jonny Susa: Es wird eine ganz bittere Pille für denjenigen, der verliert

Darum werden wir das Spiel gewinnen:

Jonny Susa Foto: Ahrweiler BC

Weil unsere Offensive einfach den Tick besser ist. Wir haben die Mehrzahl an Spielern, die über eine Einzelaktion für eine Entscheidung sorgen können. Zudem haben wir in Torwart Alex Gorr einen überragenden Rückhalt, der in den letzten Wochen zu alter Stärke gefunden hat.

Darum haben wir den Aufstieg verdient:

Verdient haben es sicherlich beide Mannschaften, da sie eine tolle Punktausbeute haben und sehr gute Arbeit leisten. Es wird eine ganz bittere Pille für denjenigen, der am Ende nicht oben steht.

Daran müssen wir noch arbeiten:

Unser Umschaltspiel in beide Richtungen können wir noch verbessern. Vor allem von Offensive zur Defensive sind wir oft noch zu langsam.

Das macht den Gegner gefährlich:

Metternich ist gut aufgestellt bei den Standardsituationen. Zudem ist die Mannschaft als Kollektiv stark, robust und ausgeglichen. Sie scheinen auch in engen Spielen nicht nervös zu werden.