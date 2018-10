Seltenes Bild links, nicht so seltenes Bild rechts: Während Artem Sagel und seine Kirchberger (linkes Foto, in Gelb-Blau) der SG Braunshorn um Marvin Vogt im Derby nur selten nachlaufen mussten beim 8:0, sieht man Rheinböllens Goalgetter Iljaz Gubetini (rechts Foto, in Weiß-Schwarz) beim Torschuss sehr oft in dieser Runde, beim 2:2 im Derby gegen Liebshausen und Kapitän Lars Silbernagel traf Gubetini bereits zum siebten Mal. Am Wochenende ist sein Torriecher in Rübenach gefragt, für Silbernagel und die SG geht es daheim gegen Gönnersdorf zur Sache. Die SG Braunshorn hat Vordereifel zu Gast, während Kirchberg zur SG Treis-Karden auf die Müdener Asche muss.

Fotos: Photo-Moments by Dennis Irmiter/hjs-Foto

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.