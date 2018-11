2017 war es weiß beim Argenthaler Adventstrail, das dürfte am Sonntag anders sein: Mandana Hoffmann (großes Foto) vom LC Bingen wird wieder dabei sein, im Vorjahr lief sie einen Streckenrekord auf der Mitteldistanz, landete aber wegen der Altersumrechnung nicht ganz vorne, damit ging die Quarzit-Trophäe (kleines Foto, unten) nicht an sie, was ihrer Freude über die Zeit keinen Abbruch tat. Sich nicht mehr an kleinen Tannenbäumen runterhangeln müssen die Teilnehmer an dieser Stelle (kleines Foto, oben), dort wird heuer ein Seil gespannt sein.

Fotos: B&P Schmitt (2), LLG Hunsrück

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.