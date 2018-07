Aus unserem Archiv

Einer der wenigen Szenen mit Niederburgs Kapitän Christoph Schink (in Blau): Bereits in der achten Minute musste Schink gegen den Ahrweiler BC mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Die Niederburger verloren auf dem Biebernheimer Hartplatz gegen den Titelkandidaten am Ende mit 0:3.