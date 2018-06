Aus unserem Archiv

Die Gegner der Vorwoche, Masburg (in Blau, vorne mit Azad Kouleh) und Hambuch könnten am Wochenende gemeinsam in den Hunsrück fahren, Masburg tritt am Sonntag zum Spitzenspiel beim Dritten Vorderhunsrück in Dommershausen an, Hambuch muss zur SG Buch nach Bell.