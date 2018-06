Investoren sind stark verunsichert

Aus unserem Archiv

Bierhaus

ja oder nein: Diese Frage sollte der Mayener Stadtrat eigentlich in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 21. März, beantworten. Doch dazu kommt es nun doch nicht. Denn die Investoren, die das Bierhaus betreiben wollen, möchten selbst im Moment keine verbindliche Entscheidung treffen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Vorlage zur Ratssitzung mit.