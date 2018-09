Integration funktioniert bei den Kadats mit Gardetanz, Kochabenden und Kirmesumzug

Aus unserem Archiv

So schnell wie möglich haben Ahmed und Anwar Kadat nach ihrer Ankunft in Laurenburg Deutsch gelernt. Jeden Morgen, sobald die Kinder mit dem Bus auf dem Weg zur Grundschule in Holzappel waren, lief das Ehepaar Hand in Hand zum Bahnhof, um die VHS in Limburg zu besuchen. Im Zug waren sie schell bekannt als „die beiden, die sich immer gegenseitig Vokabeln abfragen“, erinnert sich Joachim Schlosser.