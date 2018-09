Im Nationalpark sind Allradquads zur Personenrettung in unwegsamem Gelände nötig

Mit Blick auf den Nationalpark gab es bei zurückliegenden Einsätzen – etwa der Serie an vorsätzlich gelegten Bränden im Frühsommer im Bereich Börfink – das Problem, das nicht alle Wege und Pfade für die Feuerwehr erreichbar waren, an der Lösung dafür werde aber eng mit dem Nationalparkamt gearbeitet, sagt VG-Wehrleiter Lars Benzel. So wird derzeit die Kartierung von Stellen vorgenommen, an denen im Einsatzfall die Feuerwehr Wasser im Schutzgebiet entnehmen kann. Da der Nationalpark, aber auch die Traumschleifen immer mehr Wanderer anlocken, sieht es die Feuerwehr zudem als notwendig an, dass sie mit Fahrzeugen wie Allradquads ausgestattet wird, um verunglückte oder in Notlagen befindliche Menschen aus unwegsamem Gelände retten zu können.

Alscher sieht in diesem Punkt vor allem das Land finanziell in der Pflicht, wies im Ausschuss aber darauf hin, dass es diesbezüglich schon Planungen gibt. So will die VG Hermeskeil ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.