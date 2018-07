Im Grunde begann alles mit einem FSJ

Den Kontakt zwischen Bullay und dem ostafrikanischen Kirenge stellte ursprünglich Anna Halbleib her, die dort ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvierte.

Matthias Müller, Vorsitzender des Vereins Kunga Ruandahilfe, sagt: „Wir sind seit 2012 schon regelmäßig in Ruanda gewesen.“ Über den Verein wurde es dann einfacher, effektiv Hilfe zu leisten, Spendenquittungen konnten ausgestellt werden. Das Wort Kunga kommt aus dem Kinyarwanda, der Landessprache Ruandas. Es heißt so viel wie „sich begegnen“. Zu den Amtssprachen in dem Land, das sich sowohl unter deutscher als auch unter belgischer Kolonialherrschaft befand, zählen auch Französisch und Englisch. dad