Im Demenz-Parcours kann man Leben mit der Krankheit nachempfinden

Der Demenz-Parcours ist ein interaktiver Weg, um Demenz zu begreifen. Er enthält Erlebnisstationen, die von Symptomen abgeleitet sind, die im Rahmen einer Demenz auftreten können. Wer sie durchläuft, erhält eine Vorstellung vom Leben mit Demenz.

Der Parcours führt durch Situationen eines gewöhnlichen Alltags. Vom Anziehen, Essen, Einkauf, Straßenverkehr, Bürotätigkeit bis zur Hausarbeit kann man erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen. Jede Alltagssituation wird mit einer kurzen Geschichte erläutert, um sich in die Situation hineinversetzen zu können.

Die Erfahrungen, die auf diesem interaktiven Weg gemacht werden, können Gefühle wie Angst, Wut, Aggression oder Hilflosigkeit auslösen. Sie dienen dazu, Verständnis und Empathie für Menschen mit Demenz zu erhöhen.

Der Parcours richtet sich an Menschen, die sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchten – Angehörige von Betroffenen, Fachkräfte, Ehrenamtler und Auszubildende in der Pflege. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht an Menschen mit Demenz selbst und darf nicht als Diagnoseinstrument missverstanden werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Demenz-Parcours wird an zwei verschiedenen Orten aufgebaut: vom 16. bis 19. April jeweils von 14.30 bis 17 Uhr im ISA-Seniorendomizil Asterstein, Herm-Dienz-Straße 2, sowie am 23., 24., 26. und 27. April jeweils von 10 bis 13 Uhr im AWO-Seniorenzentrum Laubach, Laubach 20–22.