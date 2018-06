Aus unserem Archiv

Auch in diesem Jahr wird der anstehende verkaufsoffene Sonntag in Boppard vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) dazu genutzt, mit einer mehr als hundert Exponate umfassenden historischen Fotoausstellung die Angebotspalette dieses Familientages in der Rheinstadt aufzuwerten. Am Sonntag, 25. März, lädt der Heimatkundliche Arbeitskreis des Verkehrs- und Verschönerungsvereins zwischen 13 und 18 Uhr bei freiem Eintritt ins Eingangsfoyer der Stadthalle zu einer heimatkundlichen Zeitreise zurück ins 20.