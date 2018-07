Hintergrund: Familie Berg bewirtschaftet Betrieb mit 300 Kühen und 180 Hektar Fläche

Familie Berg bewirtschaftet auf dem Kauerhof in Argenthal eine Fläche von 180 Hektar, betreibt eine kleine Biogasanlage, die mit Gülle und Mist als Reststoffe der Milchviehhaltung befeuert wird und setzt im Schwerpunkt auf ihre – vorwiegend schwarzbunten – Kühe. Rund 300 Tiere Kühe gehören zum Kauerhof. In dem 2015 errichteten Offenstall mit drei Melkrobotern sind aktuell gut 140 Milchkühe.

Sie stehen für eine gute Qualität und dauerhaft stabile Produktion. Wie Vater Wilfried und Sohn Joachim Berg beim Besuch der Ministerin erklären, hat ihre älteste Kuh im Stall inzwischen das neunte Kälbchen geboren und mehr als 100.000 Liter Milch gegeben. Mit einer Menge von 1,5 Millionen Liter Milch pro Jahr gehört der Betrieb zu den großen Milchproduzenten der Region, der in den vergangenen Jahren unter dem schwankenden Milchpreis wie die gesamte Branche gelitten hat. Inzwischen ist der Preis bei 30 Cent pro Liter wieder stabiler. Auf dem Kauerhof, der auf eine Aussiedlung im Jahr 1964 zurückgeht, wurde in den vergangenen Jahren enorm investiert, in die Qualität, die Zukunftsfähigkeit des Betriebs und auch in das Tierwohl. vb