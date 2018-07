Hier kann für die Betroffenen gespendet werden

Die Kreisverwaltung Birkenfeld und die VG-Verwaltung Herrstein haben Spendenkonten eingerichtet: KSK Birkenfeld IBAN DE 63 5625 0030 0000 2050 95; Raiffeisenbank Nahe (DE 17 5626 1735 0100 1170 06) und Volksbank Hunsrück-Nahe (DE 92 5606 1472 0104 7521 38). Bitte Stichwort „Hochwasser“ angeben.

Auch der DRK-Kreisverband Birkenfeld hat ein Spendenkonto. IBAN: DE 74 5625 0030 0000 2043 15 (KSK Birkenfeld). Im Verwendungszweck muss „Hochwasserhilfe VG Herrstein“ stehen. Das DRK nimmt auch Kleiderspenden (nach Frauen-, Männer- und Kinder sortiert) in der Schönlautenbach in Idar-Oberstein entgegen. Die Sammelstelle ist von 7.15 bis 16.15 Uhr geöffnet, am Freitag von 7.15 bis 12.15 Uhr. Weitere Infos: Tel. 06781/506 00, E-Mail-Adresse info@drk-kv-birkenfeld.de