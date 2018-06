Heimatforscher sind gefragt

Aus unserem Archiv

Der große Brand vom 14. August 1778 hat große Teile von Engers vernichtet, aber zwei der schönsten alten Häuser vor dem Schlosshof verschont: die Schloss-Schenke aus dem Jahr 1621 und das Alte Rathaus von 1642, das heute das älteste Gebäude im Eigentum der Stadt Neuwied ist. Das soll nun „auf Vordermann gebracht werden“, wie Bürgermeister Michael Mang sagt, aber möglichst nicht nur als Gebäude, sondern auch von der Historie her. „Was wir dazu haben, ist doch recht dünn“, gesteht er und bittet daher die hiesigen Heimatforscher um Hilfe. „Es gibt es so viele spannende Fragen. Wie ist es genutzt worden? Was war mit dem zweiten Gebäude? Gab es eine Empfangshalle? Einen Stall?“, fragt er und hält fest: „Ich bin überzeugt, dass in privaten Archiven und Fotoalben noch Bilder schlummern, die uns neue Erkenntnisse bringen können.“