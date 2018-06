Hebammen suchen dringend Nachwuchs

Jedes Jahr am 5. Mai wird seit 1991 der Internationale Tag der Hebammen gefeiert. Die Idee entstand, um Hebammen und ihre Arbeit zu ehren und auf die Bedeutung der Hebammen für die Gesellschaft hinzuweisen. Doch der Beruf der Hebamme steckt in einer Krise.

Immer weniger junge Leute interessieren sich für den Beruf, manchen ist die Verantwortung zu groß, andere sind mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden. Die Folge: Den Hebammen fehlt der Nachwuchs. Und das, wo doch gerade die Geburtenrate steigt. Dabei ist der Hebammenberuf vielseitig und es besteht sogar die Möglichkeit, freiberuflich zu arbeiten. Momentan dauert die Ausbildung zur Hebamme drei Jahre, mit Bachelor 4,5 Jahre. Hebammenschulen gibt es zum Beispiel in Mainz, Koblenz und Speyer. Sie kooperieren mit Hochschulen in Mainz und Ludwigshafen, wo man schon jetzt den Bachelor erwerben kann, was ab 2020 zur Pflicht wird.

Wer sich für den Beruf der Hebamme interessiert, kann sich auf der Internetseite des Deutschen Hebammenverbands unter www.hebammenverband.de informieren.