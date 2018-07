Haushalt: Auch der Landkreis muss 500 000 Euro sparen

Die Aufsichtsbehörde ADD hat den defizitären Haushalt des Kreises Birkenfeld (minus 8,12 Millionen Euro) unter Auflagen genehmigt. Unter anderem müssen weitere 500.000 Euro gestrichen werden.

Wie beim Etat der Stadt Idar-Oberstein ist dies angesichts eines Minimalhaushalts mit ganz wenigen freiwilligen Leistungen und einer negativen Finanzspitze aber schwierig. Was bleibt, ist, Investitionen in die Folgejahre zu schieben – was anders ausgedrückt bedeutet, dass man den bestehenden Investitionsstau weiter verschärft.

Der Nationalparklandkreis betreut derzeit 286 Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden. sc