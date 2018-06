Hauptgericht

Lammlachse mit Kräuterkruste

Foto: sr

Für 4 Personen:

750 g kleine Kartoffeln

Salz

500 g grüne Bohnen

4 Scheiben Toastbrot

1 Zweig Rosmarin

4 Zweige Thymian

4 Zweige Majoran

40 g Butter

Schwarzer Pfeffer

60 g Schalotten

4 (à 180 g) Lammlachse

4 EL Öl

100 ml trockener Rotwein

400 ml Lammfond

2 TL dunkler Soßenbinder

Zubereitung: Kartoffeln in Salzwasser garen, pellen. Bohnen putzen und in kochendem Salzwasser ca. 8 Minuten garen. Toast entrinden und grob würfeln. 3/4 der Kräuter grob hacken und mit dem Toast und 20 g geschmolzener Butter vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fleisch mit 2 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen, anbraten und in eine ofenfeste Form geben. Zerkleinerte Schalotten im Bratfett anbraten. Mit Rotwein ablöschen und zur Hälfte einkochen. Fond zufügen und ca. 5 Minuten köcheln. Soßenbinder einrühren und aufkochen. Kräuterkruste auf das Fleisch geben und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Gas: Stufe 3) 10-15 Minuten garen. Inzwischen 2 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. Kartoffeln darin goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bohnen mit Speck umhüllen und kurz unter den Grill im Backofen legen.