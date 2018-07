Haag liebte den Engehöller Riesling

Aus unserem Archiv

Der Maler Carl Haag war eine schillernde Persönlichkeit und einer der berühmtesten Orientmaler seiner Zeit. Er war am englischen Königshof von Queen Victoria tätig, und lebte im Anschluss für lange Zeit in Oberwesel. Seit 1850 besuchte er die Stadt am Mittelrhein regelmäßig und erwarb 1864 die Ruine des Roten Turms, der Teil der Stadtbefestigung ist.