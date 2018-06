h5 A-Klasse_k

Fußball Westerwald/Sieg

Kreisliga A

SG Alsdorf/Kirchen - SpVgg Lautzert 0:1 SC Berod-W. – VfB Niederdreisbach So., 15 Uhr SV Niederfischbach – SV Stockum-P. So., 15 Uhr SG Alsdorf – SG Rennerod So., 15 Uhr SSV Weyerbusch – SG Herdorf So., 15 Uhr Spvgg Lautzert-O. – SG Daaden So., 15 Uhr SG Neitersen II – SG Steineroth So., 15 Uhr

1. SpVgg Lautzert 24 56:36 49 2. SV Niederfischbach 24 67:44 41 3. SG Rennerod/Irmtr./Seck 24 60:41 41 4. SC Berod-Wahlrod 24 55:57 40 5. SG Herdorf 24 55:40 36 6. SG Steineroth/D./M. 24 54:52 35 7. SG Neitersen/A. II 24 39:32 34 8. SG Daaden/Biersdorf 24 38:34 34 9. SSV Weyerbusch 24 46:49 33 10. SG Alsdorf/Kirchen/F./W. 24 39:50 32 11. SG Alpenrod-L./N./U. 24 41:40 31 12. VfB Niederdreisbach 24 29:39 28 13. SG Meudt/B./E.-H. 24 34:51 24 14. SV Stockum-Püschen 24 24:72 10