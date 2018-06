Gute Zwischenbilanz reicht noch nicht – Am Sonntag kommen Standardspezialisten

Aus unserem Archiv

16 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen – die Bilanz kann sich sehen lassen für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Oberwinter. „Das ist gut“, sagt auch Trainer Tomas Lopez, der aber sofort anmahnt: „Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch Punkte.“Und darum sollen am Sonntag (15 Uhr) bim Heimspiel gegen den SV Mehring auch gleich die nächsten Zähler her – so wie im Hinspiel, als Oberwinter ein 3:0 gelungen war.