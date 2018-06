Gruß aus der Küche

Lachs-Spinat-Röllchen

Foto: Markus Eschenauer

Zutaten für den Teig:

400 g Rahmspinat

4 mittelgroße Eier

Muskat, gerieben

Salz und Pfeffer

Für die Füllung:

1/2 Bund Dill oder frische Kresse

200 g Frischkäse

1/2 Zitrone oder Limette, unbehandelt (Saft und Schale)

250 g geräucherter Lachs

Zubereitung: Spinat auftauen lassen. Backofen auf 200 Grad (Umluft 175 Grad) vorheizen. Eiweiß und Eigelb trennen. Eigelbe mit Muskat, Salz, Pfeffer und gut ausgedrücktem Spinat mischen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und vorsichtig unter die Spinatmasse heben. Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen, Spinatmasse darauf streichen. 10 bis 12 Minuten backen. Backpapier langsam abziehen. Crêpes-Boden mit einem Küchentuch bedeckt auskühlen lassen. In der Zwischenzeit Dillspitzen fein hacken, mit Frischkäse, Zitronensaft und -schale verrühren, salzen und pfeffern. Frischkäsemasse auf den Boden streichen. Mit Lachs belegen und von der Längsseite her einrollen und mit Frischkäsefolie fest einpacken. Die Rolle muss nun für einige Stunden oder über Nacht in Kühlschrank.