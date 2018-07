Großeinsatz: Polizei löst illegales Zeltlager bei Niederzissen auf

Wieder einmal ist ein Facebook-Treffen außer Kontrolle geraten: Über eine Gruppe des Netzwerkes zur Veranstaltung „Anlassen“ auf dem Nürburgring hatte sich ein nicht überschaubarer Personenkreis zu einem Zeltlager verabredet.

Hierbei wurde vereinbart, dass man sich ab Freitag im Industriegebiet Brohltal-Ost trifft, um gemeinsam am Sonntagmorgen den Nürburgring aufzusuchen. Bereits in den Vorjahren fand ein solches Treffen statt, jedoch waren bislang nie mehr als 50 Personen der Einladung gefolgt. Die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet bauten ihre Zelte auf einer brachliegenden Wiese auf, ohne zuvor die Erlaubnis des Eigentümers eingeholt zu haben. Weiterhin kam es zu erheblichen Beschwerden über Verkehrsverstöße und Beeinträchtigungen durch mehrere Zweiradfahrer in Niederzissen selbst. Am Samstag dann hatten weit mehr als 300 Teilnehmer ihr Lager im Industriegebiet bei Niederzissen aufgeschlagen, und es kamen immer noch mehr. Einen Verantwortlichen für das Lager gab es nicht. Mehrere Teilnehmer berichteten jedoch, dass das Treffen „aus dem Ruder laufe“ und niemand die Kontrolle übernehme. Die Polizei Remagen löste daraufhin das Lager auf. Die Teilnehmer wurden auf verschiedene Ausgleichsflächen und Campingplätze verteilt. Einige Teilnehmer unterstützen die Beamten, indem sie die Übernachtungsmöglichkeiten in der Facebook-Gruppe veröffentlichten. So wurden schließlich auch die Beschwerden aus der Bevölkerung erheblich reduziert. ckk