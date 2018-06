Geschichte des Netzwerks

Aus unserem Archiv

Das Netzwerk Demenz Loreley-Nastätten hat sich im Jahr 2008 gegründet. Es ist ein Verbund, in dem sich Kommunen, Kirchen, der Pflegestützpunkt sowie verschiedene stationäre und ambulante Anbieter der Altenhilfe zusammengeschlossen haben. Ziel des Netzwerks ist es, die Kooperation sowie die Angebote in Sachen Demenz in der Region zu verbessern.