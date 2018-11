Geschäftswelt nicht gerade erfreut über den neuen Markt

Gerd Braas ist der Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Niederfischbach, also der Gewerbetreibenden im Ort. „Der Tenor bei uns ist“, sagt er, „dass wir in punkto Discounter im Ort bereits gut aufgestellt sind und eigentlich keinen weiteren brauchen – nicht zuletzt auch, weil zum Beispiel unser Edeka von der Inhaberin geführt wird, einer Niederfischbacherin. Andererseits zeigt uns das Engagement des Investors auf dem MeBu-Gelände, dass unsere Kommune immer noch attraktiv für Investoren ist.“ Die Netto-Discounterkette verfügt laut Wikipedia im Jahr 2018 über 4200 Filialen deutschlandweit und ist nach Aldi und Lidl der drittgrößte Discounter in der Bundesrepublik . Netto ist übrigens eine Tochter von Edeka . Kein Wunder, dass zu hören ist, dass man bei Edeka nicht gerade Hurra gerufen hat, als die Nettopläne bekannt wurden. Es gibt Bürger, die meinen, dass der Ortsgemeinderat den neuen Discounter hätte verhindern können/müssen. Das stimmt nicht, sagt Gerd Braas: Das Grundstück war im Privatbesitz und ist auf normalen Gesetzeswegen verkauft worden. Auch die Marktansiedlung läuft über normale Behördenwege. Die Gemeinde habe hier keinerlei „Aktien“ im Spiel.

Der Vollständigkeit halber: Neben Edeka gibt es im Dorf noch den Pennymarkt neben der Firma Wurth . Er wurde auf den Wiesen des Wasservereins Eicherhof gebaut – einem Retentionsraum für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.