Generationenwechsel an der Spitze des Ahrtal-Tourismus

Mit der Wahl des neuen Vorsitzenden hat der Ahrtal-Tourismus einen Generationenwechsel vollzogen: Maternus Fiedler ist 65, Christian Lindner ist 35.

Staffelübergabe: Christian Linder (links) übernimmt den Vorsitz von Maternus Fiedler (rechts).

Foto: Vollrath

Der staatliche geprüfte Hotelbetriebswirt wuchs quasi in einem Hotel auf, dem „Privat-Hotel Villa Aurora“ in Bad Neuenahr. Gelernt hat er im Hotel Nassauer-Hof in Wiesbaden.

In Dortmund besuchte er die Wirtschaftsschule für Hotellerie und Gastronomie. Nach Stationen als Commis de Rang in Steinheuers Gourmetrestaurant „Alte Post“ in Heppingen, im Hotel Wasserturm in Köln und als Angestellter im elterlichen Betrieb führt er das Vier-Sterne-Hotel seit 2013 als Inhaber. Lindner ist verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes.

Auf das Amt des Vorsitzenden hat er sich nur unter der Bedingung eingelassen, dass Fiedler weiterhin im Vorstand mitarbeitet. Mit Denis Hüttig (Steigenberger Hotel) und Ute Körtgen (Winzerhof Körtgen) ist Fiedler einer von drei Vertretern von Hotellerie/ Gastronomie/Ferienwohnungen.

Neu im Vorstand ist Peter Kriechel als Vertreter der Weinwirtschaft (bisher Marc Adeneuer). Ebenfalls zum Vorstand gehören Henrick Geschier (Vertreter Einzelhandel/Gewerbe), Dr. Gerhard Kreuter (Vertreter Kliniken/Sanatorien) und Dr. Michael Bergig (Vertreter Ärzteschaft); Bürgermeister Guido Orthen, Sandra Berns (Spielbank Bad Neuenahr) und Andreas Wittpohl (Geschäftsführer Ahrtal-Tourismus). fbl