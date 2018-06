Geburtenrate im Kreis: Besser als im Bund

Aus unserem Archiv

Kreis Ahrweiler

Es ist ein regelrechter Babyboom: In Deutschland kommen immer mehr Kinder zur Welt, zuletzt stieg die Zahl der Geburten um sieben Prozent. Es ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die Zahl der geborenen Kinder zunimmt. Damit erreicht sie jetzt wieder das Niveau von 1996. Diese Nachrichten sind erfreulich, bringen jedoch auch Probleme mit sich. Weil immer weniger junge Menschen Hebamme werden wollen, fehlt der Nachwuchs in diesem Berufsfeld. Auf immer mehr Entbindungen kommen also immer weniger Hebammen. Auch fehlt es an Gynäkologen. Im Kreis Ahrweiler ist das Krankenhaus Maria Hilf in der Kreisstadt die Anlaufstelle für werdende Mütter. Und auch dort bemerkt man, dass mehr Kinder geboren werden.