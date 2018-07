Aus unserem Archiv

Moselweiß

In der Frauenhandball-Oberliga hat der TV Bassenheim sein Heimspiel gegen die HSG Marpingen auf Wunsch des Gegners verlegt. Gefordert ist derweil die FSG Arzheim/Moselweiß, die in der Beatushalle die DJK MJC Trier II (So, 17 Uhr) empfängt. Trier steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt im Kampf um den Klassenverbleib einen Sieg.