Friedrich Merz exklusiv: "Wenn ich gegen Merkel angetreten wäre, hätte es die Partei beschädigt"

Friedrich Merz ist zurück: 16 Jahre nach seiner Ausbootung als Unionsfraktionschef durch CDU-Chefin Angela Merkel und den damaligen CSU-Chef und Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber steht der 62-Jährige wieder in der politischen Arena. So schnell, wie er damals die Berliner Politbühne verließ, feiert er jetzt sein Comeback, nachdem Angela Merkel ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt hat. Knapp vier Wochen vor dem CDU-Parteitag in Hamburg erklärt der Kandidat für den Vorsitz der Christdemokraten im Exklusivinterview mit unserer Zeitung, wie er seine Partei aus dem Stimmungstief herausholen will. „Erstens muss die CDU wieder die starke Volkspartei der Mitte sein und damit ein Stabilitätsanker unserer Demokratie. Und zweitens muss die CDU darüber wieder eine Partei sein, die vom rechten Rand zur politischen Mitte hin integriert.“ Außerdem spricht der ausgewiesene Finanzexperte darüber, ob die Steuererklärung auch heute noch auf einen Bierdeckel passen würde und wie er Europa zu neuer Stärke verhelfen will:

Ihre Kandidatur hat in der CDU für Aufbruchstimmung gesorgt. Waren Sie überrascht über den Hype, den Ihre Kandidatur ausgelöst hat? Ich freue mich natürlich sehr, dass es eine so ...

