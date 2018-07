Fortsetzung der Arbeiten auf der Strecke durchs Trauntal entwickelt sich zur Hängepartie

Beim Ausbau der L 165 durch das Trauntal ruhen derzeit die Arbeiten. Die Arbeiten auf dem ersten Bauabschnitt zwischen Ellweiler und der Einmündung in die Kreisstraße in Richtung Dambach an der Brandmühle sind zwar seit Mitte Juni abgeschlossen und dieses Teilstück ist seitdem auch wieder für den Verkehr freigegeben, allerdings hat sich danach auf dem nun gesperrten zweiten Bauabschnitt zwischen der Brandmühle und dem Ortseingang Brücken, wo zuvor schon ein Fahrbahnteiler installiert wurde, nichts mehr getan. Kursierende Gerüchte, dass wegen eines brütenden Vogels unter dem Brückenbauwerk in der Nähe der Kläranlage ein Baustopp verhängt wurde, seien jedoch nicht zutreffend, sagt Eckhard Hecht, Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn.

Man habe zwar einen Nistkasten unter der Brücke entdeckt. Dieser sei aber nicht besetzt gewesen, und man habe ihn daraufhin fachmännisch an eine andere Stelle versetzt. Dennoch ist das Brückenbauwerk, ...

Lesezeit für diesen Artikel (272 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

