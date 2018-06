Flixbus: Vom Start-up zum Marktführer

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Flixbus mehr als 100 Millionen Fahrgäste befördert. Nachdem das Unternehmen verschiedene Mitbewerber geschluckt hat, umfasst das eigne Fernbusnetz in Europa inzwischen 250.000 tägliche Verbindungen zu 1400 Zielen in 26 Ländern. Ein Drittel der Flixbus-Kunden ist zwischen 18 und 25 Jahre alt.

Von dem Erfolg und dem jungen Markenimage profitiert vor allen Dingen auch der regionale Mittelstand: Flixbus kooperiert mit 250 Buspartnern in Europa, rund 7000 Fahrer sind dabei für Flixbus unterwegs. Auch 2018 investiert Flixbus besonders in den Netzausbau. Neben zahllosen neuen Strecken in Europa kommen allein im deutschsprachigen Raum rund 140 neue Ziele hinzu. mbo