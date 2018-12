Fleißige Räte

Zu fast 50 Rats- und Ausschusssitzungen lud die Stadtverwaltung in diesem Jahr ein – „ganz schön viel Zeug für Ehrenamtler“, lobte Oberbürgermeister Peter Labonte bei seiner Begrüßung in der jüngsten Ratssitzung. Knapp 90 Tagesordnungspunkte arbeiteten die Ratsmitglieder in 11 Sitzungen ab, durchschnittlich dauerte jede Sitzung 2 Stunden und 6 Minuten. Mehr als die Hälfte aller Beschlüsse fielen einheitlich aus.

Die letzte Ratssitzung des Jahres hatte es dann aber noch einmal in sich: Insgesamt tagten die Räte knapp viereinhalb Stunden in den Räumlichkeiten der Stadthalle. Das obligatorische Essen zum Jahresabschluss ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.