Fast alles selbst gemacht

Ob es um das Anmalen des Holzes, die Befestigung der Flügel oder die Montage der Tierkonstruktionen ging: Die meiste Arbeit hat Guido Thabe selbst erledigt. Zugute kam ihm dabei der Beruf, den er zu Beginn seines beruflichen Werdegangs erlernt hat: Aals Orgelbauer kam er täglich mit dem Material Holz in Berührung. Mittlerweile arbeitet Thabe als Prüfer in der Luftfahrtindustrie, womit er auch über ein gutes physikalisches Wissen verfügt.

Er muss sich an Vorgaben halten. So darf der Hangar nicht mehr als 200 Kilo wiegen, in der Fläche nicht größer als neun auf neun Meter und nicht höher als ...