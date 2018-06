Expedition auf den Spuren Raiffeisens

Aus unserem Archiv

Weltweit gibt es eine Milliarde Genossenschaftler, in Deutschland sind es rund 22,6 Millionen. Was haben uns Genossenschaften zu bieten? Was wollte Friedrich Wilhelm Raiffeisen, und was ist aus seinem Gedankengut geworden? Antworten sucht der Journalist Manuel Andrack auf der Raiffeisen-Tour zum Jubiläumsjahr. Mehr als vier Wochen lang wird Andrack auf den Spuren von Raiffeisen unterwegs sein.