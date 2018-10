EU unterstützt Umbau des Niederlasshauses

Der Umbau des Hauses Norken (Haus mit Niederlass) im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg wird rund 430.000 Euro kosten. Das teilt Helga Gerhardus, Geschäftsführerin der Museen im Westerwald GmbH, mit. Aus dem EU-Förderprogramm Leader gibt es dazu einen Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 Euro. Bauherr hierbei ist der Westerwaldkreis, der auch die restliche Investitionssumme trägt. Die GmbH wiederum ist für den laufenden Betrieb der Einrichtung zuständig. Bei bestimmten Anschaffungen, die nicht an anderer Stelle förderfähig sind, wird sie vom Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald finanzkräftig unterstützt.

Weitere Informationen zur Struktur, zum Aufbau, zur Geschichte und zum Angebot des Landschaftsmuseums findet man im Internet unter der Adresse www.landschaftsmuseum-westerwald.de Der Umbau des Niederlasshauses ist der zweite Bauabschnitt zur ...

