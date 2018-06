Erstes Ehrengrab in der Stadtgeschichte

Es wird das erste Ehrengrab in der Geschichte der Stadt Oberwesel: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass die kürzlich verstorbene Ehrenbürgerin Margot Hütte eine Ehrengrabstätte auf dem Friedhof St. Martin erhält. Margot Hütte wurde vor zehn Jahren zur Ehrenbürgerin von Oberwesel ernannt.

Am 16. Februar verstarb sie nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Seit 1997, als sie mit ihrem Ehemann Anton Heinrich Hütte in dessen Geburtsstadt und alte Heimat zurückkehrte, war Margot Hütte mit Oberwesel sehr eng verbunden. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie unter anderem mit der Kulturstiftung Hütte einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben in Oberwesel geleistet. bed