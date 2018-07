Erster internationaler Auftritt für Nachwuchs der LG Kreis Ahrweiler

Lino Albrecht (links) und Raphael Jüris (rechts) sind der Einladung des Teams Rheinland-Pfalz zum Pokal der Freundschaft im französischen Saargemünd gefolgt.

Foto: LG Kreis Ahrweil

Beide Leichtathleten der LG Kreis Ahrweiler hatten sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Lauf-Kader für die Teilnahme qualifiziert. Über 1000 Meter wollten beide mit der Konkurrenz aus dem Saarland, Elsass, Lothringen und Luxemburg mithalten. Raphael Jüris lief in 2:53 Minuten als Sechster ins Ziel und belegte damit sogar den ersten Platz in seiner Altersklasse M 14. Lino Albrecht lief im Mittelteil etwas zu zögerlich und blieb mit 3:15 Minuten und Platz vier in seiner Altersklasse M 14 unter seinen Möglichkeiten. Trainerin Michaela Jüris ist begeistert von ihren Schützlingen, da beide schon in ihren ersten Rennen die Qualifikation über 3000 Meter für die Süddeutschen Meisterschaften erreicht haben. „Unser Ziel ist es nun, beim Saisonhöhepunkt im August die beste Leistung zu zeigen“, machten die beiden deutlich. tme Foto: LG Kreis Ahrweiler