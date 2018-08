Erste Beigeordnete Ellen Breuer: Von Mountainbikeveranstaltung erst aus der Zeitung erfahren

Das vom 8. bis zum 13. September geplante Sportspektakel „Audi Nines MTB“ im Steinbruch Ellweiler sehen die Vertreter der Gemeinde als Beweis für ihre These an, „dass keine Kommunikation mit uns stattfindet. Die Veranstaltung findet zwar auf Privatgelände statt, es kann aber doch nicht sein, dass wir darüber im Vorfeld null Informationen erhalten und erst in der Nahe-Zeitung davon erfahren“, kritisiert die Erste Beigeordnete Ellen Breuer stellvertretende für den Gemeindeausschuss. Dessen Mitglieder stellen aber zugleich klar, dass sie gegen das Mountainbikeevent an sich nichts haben. „Das war ja auch bei früheren Veranstaltungen nicht der Fall“, sagt Ortschef Gerhard Göttge und verweist darauf, dass die Grube Haumbach einst zum Beispiel Schauplatz bei Prüfungen der Löwenrallye oder für das Technofestival „Beat im Bruch“ war. „Wenn die Grube statt als Mülldeponie generell für solche Events genutzt würde, wäre uns das natürlich viel lieber“, sagt Breuer.

Zum Ellweilerer Vorwurf hinsichtlich einer mangelhaften Kommunikation sagt Projektentwickler Willi Wahl, dass sich die Firma Gihl diesen Schuh sicher nicht anziehen müsse. „Sie stellt als Besitzer nur das Gelände für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.