Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums am Kaltenengerser Rheinufer

Um einer möglichen Verlandung des Kahlen Lochs in Kaltenengers entgegenzuwirken und eine häufigere und stärkere Durchströmung der Wasserfläche zu erzielen, ist zuletzt eine unterstromige Anbindung an den Rhein geschaffen worden. Die Baggerarbeiten sind bereits abgeschlossen, teilt das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Bingen auf RZ-Nachfrage mit. Fertig ist die Rettungsmaßnahme aber noch nicht, da noch Weidenstecklinge fehlen, die die Arbeiten komplettieren sollen. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit konnten diese noch nicht gesetzt werden, teilt das WSA mit.

Laut einer fachlichen Begutachtung durch das Bundesamt für Gewässerkunde (BFG) in Koblenz waren an den 15 Buhnenfeldern, die mithilfe eines provisorischen Längsdammes zwischen 1849 und 1854 vor Kaltenengers und St. ...

