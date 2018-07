Erfolgsserie reißt: Heimschwache TuS unterliegt

Die kleine Erfolgsserie der TuS Koblenz ist nach sieben Begegnungen ohne Niederlage gerissen. In ihrem fünftletzten Saisonspiel der Fußball-Regionalliga Südwest setzte sich die eklatante Heimschwäche der abstiegsbedrohten Schängel sehr zum Leidwesen ihres Anhangs fort, es gab ein bitteres 0:1 (0:1) gegen den TSV Steinbach.

Tor für die TuS Koblenz? Nein. Abwehrmann André Marx kommt hier zwar frei zum Abschluss, doch der Steinbacher Schlussmann Frederic Löhe angelt sich den Ball, noch bevor er die Linie überschreiten kann. Symptomatisch für die Gesamtsituation, denn seit dem 11. November gelang den Schängeln in 679 Heimspielminuten nur ein einziger Treffer vor eigenem Publikum.

Foto: Wolfgang Heil

Die Lage im Tabellenkeller hat sich aufgrund der Resultate der Konkurrenz nicht dramatisch verschlechtert, aber die Zahl der verfügbaren Gelegenheiten, die verfahrene Situation grundlegend zu ändern, schwindet von Woche zu Woche. TuS-Trainer Anel Dzaka wird indes nicht müde, fortwährend zu motivieren: „Natürlich ist das jetzt enttäuschend. Wir nehmen die Köpfe hoch und müssen weitermachen. Die Jungs haben alles versucht, nach so einer Leistung können wir noch in den Spiegel schauen. Jetzt heißt es kurz schütteln, am Dienstag geht es ja schon weiter.“

Der Koblenzer Coach hatte zwangsläufig eine Änderung an der Startformation im Vergleich zum 2:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim II vorgenommen: Für den angeschlagenen Michael Schüler nahm André Marx den Platz im Zentrum der Abwehr ein. Der Mann mit der Nummer 16 sagte nach seinem ersten Einsatz über 90 Minuten seit dem 10. Februar: „Das Knie macht keine Probleme mehr. Ich habe diese Verletzung ein Jahr durchgeschleppt und dann sieben Wochen pausiert, nun ist alles wieder okay.“ Seine Bewertung des Spiels: „So ein blödes Gegentor darfst du eigentlich nicht bekommen. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, ich hatte ja auch zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Ärgerlich. Jetzt wird es schwierig.“

Das Gerücht, er würde nach der Saison unter Umständen zum Bezirksligisten SG Vordereifel Müllenbach wechseln, lächelte Marx weltmännisch weg: „Ach, es gibt viele solcher Geschichten. Wichtig ist doch im Moment nur, dass wir nicht absteigen und noch den Rheinlandpokal gewinnen.“

Die Hausaufgabe gegen die Steinbacher war im Prinzip so wie die vorangegangenen auch: lösbar, aber es fehlte die richtige Formel zum Erfolgserlebnis. Im ersten Abschnitt war die TuS bemüht, hatte aber nur eine wirklich gute Chance zur Führung: Kapitän Michael Stahl köpfte eine Hereingabe schulbuchmäßig gegen die Laufrichtung des TSV-Schlussmanns Frederic Löhe, doch der lenkte den Ball irgendwie noch mit der Fußspitze aus der Gefahrenzone (28.). Der Steinbacher Trainer Matthias Mink zollte seiner Nummer eins später auch ein dickes Lob: „Der Freddy hat ein paar gute Dinger gehalten.“

Mink sah „eine richtig gute erste Halbzeit“ seiner Mannschaft. In der Tat hätten sich vornehmlich Sascha Marquet und auch Shqipon Bektasi schon in die Schützenliste eintragen können respektive müssen, doch bis in die 45. Minute hinein tat sich da nichts. Als sich wohl schon alle mit der Nullnummer zur Pause abgefunden hatten, sorgte ein verhängnisvolles Missverständnis in der Koblenzer Abwehr für die Führung der Gäste.

Marco Müller, der nach der Saison zum West-Regionalligisten Alemannia Aachen wechselt, warf sich kurz vorm Koblenzer Strafraum in guter Absicht in einen Ball, den Daniel von der Bracke gerade klären wollte. Der Abpraller landete genau vor den Füßen von Marquet, der passte uneigennützig quer vorbei an TuS-Keeper Dieter Paucken auf den völlig frei stehenden Dino Bisanovic – das 0:1 war für die Nummer acht der Steinbacher nur Formsache.

Nach dem Wechsel rannte sich die TuS immer wieder früh fest, mehr als die Gelegenheiten für Dejan Bozic (50.) und Dino Bajric (58.) sprangen zunächst nicht heraus. Bei Paucken konnten sich die Platzherren bedanken, dass es nach 62 Minuten nicht schon 0:2 stand, als er einen Schuss von Bisanovic reflexartig klärte. In der Schlussphase warfen die Koblenzer alles nach vorn, Angriff auf Angriff rollte gen Steinbacher Gehäuse. Doch Kevin Lahn (78.), Marx (79., 88.), Stahl (87., 90.+1) und auch Hombach (89.) war kein Treffer vergönnt.

Die ernüchternde Statistik: Die TuS schaffte in den letzten 679 Minuten nur einen einzigen Treffer vor eigenem Publikum, das könnte sich in der Endabrechnung rächen. Viel Zeit, um sich ausgiebig über die verpasste Gelegenheit gegen Steinbach zu ärgern, bleibt den Koblenzern nicht. Am Dienstag (19 Uhr) kommt der SV Waldhof Mannheim ins Stadion Oberwerth.

Von unserem Mitarbeiter Bodo Heinemann