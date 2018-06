Elmar Hering kommentiert: Das Resultat der Ohnmacht

So macht das nicht mehr viel Spaß. Wenn Ortsgemein-den bereit sind, ihren Bürgern ein Stück Wohnqualität zu bieten, aber Ratsmitglieder nur noch den Mangel verwalten dürfen, dann wachsen Ohnmachtsgefühle, Unverständnis und Frustration.

Elmar Hering

Wenn diejenigen, die sich auf der untersten kommunalen Ebene ehrenamtlich in ihrer Freizeit für das Wohl der Gemeinde engagieren, nur noch zusehen können, wie das Eigenkapital schwindet und die Schulden steigen, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, an dem niemand mehr bereit ist, sich für die so wichtige kommunale Selbstverwaltung einzusetzen. Schon bei der Kommunalwahl 2014 war es mancherorts schwierig, genug Freiwillige für die Wahllisten zu finden, 2019 dürfte es nicht leichter werden.

