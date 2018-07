Einnahmen kommen Lea zugute

Aus unserem Archiv

Der Rewe-Markt Ergül in Hargesheim und die Mitglieder des TSV Hargesheim haben gemeinsam beschlossen, dass die gesamten Einnahmen des Kick-off-Events zur Präsentation des vereinseigenen Sticker-Sammelalbums am Samstag gespendet werden. Sie kommen der an einem embryonalen Rhabdomyosarkom erkrankten Lea aus Bretzenheim zugute. Marktinhaber Serkan Ergül stellt Getränke, Würstchen und Brötchen zur Verfügung, während mehrere Mitglieder des TSV eine Torwand mit Gewinnmöglichkeiten aufbauen und ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine stellen.