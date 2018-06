Eine Tour rund um die Stadt

Der neue „Rundwanderweg rund um Wirges“ startet am Bürgerhaus und verläuft über die Jahnstraße entlang des Südfriedhofs über das Stöckelchen zum Grenzweg mit einer weiten Aussicht auf das Montabaurer Schloss, den Köppel mit der Alarmstange und auf Dernbach. Weiter geht es durch die Martin-Luther-Straße über den alten Bahnhof, die Siemensstraße entlang bis zum Silbersee. Nach der Umrundung des Silbersees führt die Route durch das Gewerbegebiet Auf der Klaus in Richtung Hallenbad und Schießsportanlage.

Am Waldrand entlang geht es mit einem schönen Ausblick auf die Stadt und ihre Pfarrkirche hinauf zur Kapelle auf dem Steimel. Durch die Wiesen und Felder unterhalb des Steimels führt die Route den Wanderer am Aussiedlerhof Mai vorbei bis zur Partnerschaftsallee, zur Grillhütte und zum Stadion und zurück zum Bürgerhaus. Die Wege sind größtenteils asphaltiert und geschottert, daneben gibt es auch Wald- und Feldwege. „Die Route eignet sich auch für Familien mit Kindern und für Kinderwagen“, sagt die Erste Stadtbeigeordnete Waldtraud Klein. Barrierefrei ist der Wanderweg WR 1 indes nicht. Für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien, empfehle sich das „Wirgeser Stadtt(o)ürchen“ quer durch das Stadtgebiet, so die Beigeordnete. Der Wanderweg entspricht den Maßgaben des Deutschen Wanderverbandes. Die gesamte Strecke wird entsprechend beschildert. kür