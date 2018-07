Eine große Welle der Hilfsbereitschaft

ürgermeister Rolf Kehl hat im Amtsblatt allen Helfern gedankt. In Merxheim und Umgebung wollen viele der Familie Kistner helfen. So hat die örtliche Feuerwehr ihre Kaffeekasse gespendet und der Fastnachtsclub Merxheimer Wind sowie die Merxheimer Kita haben den Brandopfern Hilfe angeboten.

Ilka und Bernd Gutheil haben ihren Reisebericht über Senegal am Dienstagabend bei den Merxheimer Landfrauen dazu genutzt, nach einem Obolus für die Familie zu bitten. Der Chor Zeitlos im Kinder- und Jugendchor Merxheim lädt für Sonntag, 25. März, ab 18 Uhr zu einem Benefizkonzert in die evangelische Kirche nach Merxheim ein. Weitere Mitwirkende sind der Frauenchor Sulzbach, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Ramona Wöllstein. Unter dem Verwendungszweck „3794 Kistner“ wurden bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, IBAN: DE 13 5609 0000 0002 2499 69, sowie bei der Sparkasse Rhein-Nahe, IBAN: DE 62 5605 0180 0001 0001 40, zwei Spendenkonten eingerichtet. jan