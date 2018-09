Ein Fall für die Wache: Vom Kaninchen-Killer bis zum Witwenmörder

Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen kümmert sich um die ganze Bandbreite von Straftaten – von Unfällen, Diebstählen und Betrügereien über Schlägereien und Trunkenheitsdelikte bis hin zu Raub, Erpressung und Mord. Auch bei Kapitalverbrechen sind die Beamten der Schutzpolizei als erste am Tatort und leiten die Ermittlungsmaßnahmen ein, bevor sie die Fälle in der Regel an die Kriminalinspektion in Montabaur oder die Kriminaldirektion in Koblenz weitergeben. Doch Fakt ist: In Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach gibt es jede Art von Verbrechen. Die Beamten der Wache erinnern sich noch gut an diese markanten Fälle:

Sexualmord: Ein 31-jähriger Mann aus Oberhaid, der isoliert bei seinen Eltern lebt, bringt im Februar 2000 seine 70-jährige Nachbarin um und vergeht sich dann sexuell an ihr. Mit einem ...

Lesezeit für diesen Artikel (472 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.