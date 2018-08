Dünne Argumentationskette

Mit viel Hängen und Würgen hat sich die Mehrheit des Abentheurer Rats – der einst übrigens auch gegen die Gründung des Nationalparks an sich war – dazu durchgerungen, ein für die gesamte Region bedeutsames Projekt nicht zu torpedieren. Das ist gut so! Denn gerade beim wichtigsten Hinderungsgrund, den die Gegner ins Feld führten, war ihre Argumentationskette doch reichlich dünn, fast möchte man sogar sagen: „abenteuerlich“. Es ist jedenfalls nur schwer nachvollziehbar, dass sie bei der Freigabe von Wegen für Radfahrer in Abentheuer Sicherheitsbedenken geltend gemacht haben, damit aber zugleich wissentlich die Konsequenz in Kauf nehmen wollten, dass zum Beispiel Familien mit Kindern notgedrungen auf eine Alternativstrecke über viel befahrene Hauptstraßen hätten ausweichen müssen. Die Verwirklichung dieses Szenarios wurde zum Glück noch einmal gerade so abgewendet.

E-Mail an axel.munsteiner@rhein-zeitung.net

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.