Drift-Cup ab Ostersamstag

Eigentlich hat der Nürburgring am Osterwochende nicht viel zu bieten – Vorausgesetzt man interessiert sich nicht für Freizeitrennfahrer, die auf der Nordschleife ihre Runden drehen.

Erst ab Ostersamstag wird wieder Motorsport geboten. Bis zu 1000 PS starke Autos treten zum Drift-Cup in der Müllenbachschleife an. Am Samstag ist freies Trainings. Tags darauf beginnt die Qualifikation. Am Ostermontag geht es dann um Europameisterschaftspunkte, wenn jeweils zwei Fahrer gleichzeitig gegeneinander antreten. Wer die Wettkampfrichter mehr überzeugt, ist in der nächsten Runde. Der Verlierer kann zusammenpacken.