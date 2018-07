Dreyer: Nahles denkt die Dinge neu

Im Interview mit der Rhein-Zeitung äußert sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten zum schlechten Wahlergebnis für Andrea Nahles. Als erste Frau wird sie die Partei anführen.

Warum hat Andrea Nahles einen so deutlichen Dämpfer bekommen? Anders als sonst hatten wir diesmal die Wahl zwischen zwei Kandidatinnen. Da kann man nicht die gleichen Maßstäbe wie in der Vergangenheit anlegen. Andrea Nahles hat vor diesem Hintergrund ein klares, gutes Ergebnis bekommen.

Es ist das zweitschlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte. Gibt das genug Rückenwind?

Würden wir in der SPD so auszählen wie in der CDU, wo ungültige Stimmen und Enthaltungen nicht mitgerechnet werden, würde kein Mensch von einem schlechten Ergebnis sprechen. Ich bin überzeugt, dass Andrea Nahles genug Rückenwind hat. Auf dieser Grundlage kann sie sehr gut arbeiten.

Wie kann Andrea Nahles für Aufbruch stehen, wenn sie kein neues Gesicht in der Partei ist?

Es ist ein großer Trugschluss, dass Aufbruch ein unbekanntes Gesicht voraussetzt. Wir haben eine neue Parteivorsitzende, und ihre sehr programmatische Rede hat gezeigt, dass sie viele Ideen für die Zukunft hat. Sie hat die Delegierten des Parteitags erreicht, mit dem Herzen und dem Verstand. Deswegen hätte ich mit einem besseren Ergebnis für sie gerechnet. Andrea Nahles hat die Offenheit, Dinge völlig neu zu denken. Darin liegt eine große Chance für die SPD.

Ist eine Ampel wie in Rheinland-Pfalz ein Modell für den Bund?

Die SPD muss auch künftig zuerst für die eigene Stärke kämpfen. Aber wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen wir von vornherein irgendein Bündnis ausschließen sollten, außer eines mit der AfD. Insofern ist klar, sich auch im Bund Regierungsoptionen mit der FDP offenzuhalten.

Das Gespräch führten Jan Drebes und Holger Möhle