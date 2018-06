Drei Stimmen fehlten: CDU-Antrag zu Tourismusbeitrag schafft es nicht in den Stadtrat

Kehrtwende bei der CDU: Die Stadtratsfraktion will den Tourismusbeitrag wieder abschaffen. In der Stadtratssitzung schaffte es der Antrag von Fraktionschef Werner Klopfer aber nicht auf die Tagesordnung. Er bekam nicht die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit – auch wenn es knapp war: 22 Stimmen hätte er gebraucht, doch nur 19 Ratsmitglieder waren dafür, 15 dagegen (die SPD und Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer), vier (die Grünen) enthielten sich. Von der CDU-Fraktion durften zwei Mitglieder nicht abstimmen, weil sie befangen sind: Tina Franzmann, die bei der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH arbeitet, die den Tourismusbeitrag für die Stadt einzieht, und Anna Roeren-Bergs, Geschäftsführerin des Dehoga-Landesverbandes. Klopfer ficht das nicht an. Er habe keine Eile. Dann komme das Thema eben nach der Sommerpause in den Rat, erklärte er dem „Oeffentlichen“.

In der Einwohnerfragestunde wollte der Gastronom Antonio Valentino von der OB wissen, ob nicht auch sie befangen sei, weil ihr Mann Inhaber des Geschäftes Ofen-Freund ist. Kaster-Meurer verneinte dies. Sie ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.